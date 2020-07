Douze ans après Casillas, Thibaut Courtois offre le Trofeo Zamora au Real

Courtois offre le Trofeo Zamora





Thibaut Courtois est pour la troisième fois de sa carrière le lauréat du Trofeo Zamora, une récompense décernée par le journal sportif Marca au gardien de but qui concède le moins de buts dans le championnat d'Espagne de première division (LaLiga).





Le portier du Real Madrid, n'a dû se retourner que 20 fois en 34 matchs de championnat, soit une moyenne de 0,59 but par match. Le Diable Rouge devance le Slovène Jan Oblak, le gardien de but de l'Atlético Madrid. Il a pris 27 buts en 38 matchs (moyenne: 0,71). En troisième position, Unai Simon, le gardien de but de l'Athletic Bilbao, termine avec 29 buts en 34 matchs (moyenne: 0,88).