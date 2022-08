Droits de retransmission Mondial-2022 : Emedia poursuit son offensive…

Le groupe Emedia ne compte pas lâcher l’affaire des droits d’exclusivité pour la retransmission des matchs de la Coupe du monde Qatar-2022.





Selon nos confrères, le groupe compte, avec son pool d‘avocats, saisir le Tribunal arbitral de Genève, si une solution à l’amiable n’est pas trouvée avec l’adjudicateur et l’État du Sénégal.