DUBAI: Le Ministre des Sports Matar BA au Sommet de la Cop8 au nom du continent Africain

Le Ministre des Sports Matar BA a pris part, du 08 au 09 mars 2022, au sommet de la Cop8 tenu à Dubaï aux Emirats arabes unis. Première réunion formelle depuis la huitième session de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (COP8), elle a été accueillie par la Présidente du Comité d'approbation 2022-2023 du Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport.





Reconduit par acclamation, comme Vice-président et Représentant de l'Afrique á la Cop8 à la suite de l'Assemblée Générale de la Cop7 tenue au siège de l'Unesco à Paris, le Ministre des Sports Matar BA a brillamment représenté le continent africain.





Le point central durant cette première réunion formelle a concerné le plan de travail de la gouvernance de la Convention internationale contre le dopage dans le sport pour la période 2022-2023. La réunion a visé à assurer le suivi nécessaire des décisions clés prises par la COP8 par le biais d'outils, de mécanismes et de structures pertinents, notamment :





- l'application des directives opérationnelles et du cadre pour le renforcement de la mise en œuvre de la Convention par les États Parties ;

- l'affinement et l'amélioration du système de suivi de la Convention ;

- la révision de la formule de financement de l'Agence mondiale antidopage (AMA) ;

- la finalisation d'un modèle de cadre stratégique ;

- l'élaboration d'une certification ou d'un label visant à reconnaître les efforts des États Parties pour renforcer les politiques antidopage.





En perspective, le Ministre des Sports du Sénégal Matar BA, Vice-président et Représentant de l'Afrique va œuvrer à renforcer la coopération institutionnelle grâce aux échanges et au partage d'informations avec les principales parties concernées (l'Union africaine, le Conseil du sport des Amériques, le Conseil de l'Europe, le Bureau international d'éducation, le Comité international olympique, l'Agence internationale de contrôles, l'Organisation internationale de police criminelle, l'Institut coréen des sciences du sport, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l'Agence mondiale antidopage, l'organisation nationale antidopage du Sénégal ONADS, l'organisation régionale antidopage Afrique Zone 2 et 3 ORAD et le bureau Afrique de l'Ama) et à examiner les préparatifs de la septième Conférence mondiale des ministres de l'éducation physique et du sport (MINEPS VII), qui se tiendra à Bakou, en Azerbaïdjan, du 8 au 11 juin 2022.





PLAIDOYER ET APPUI DU CHEF DE L'ÉTAT MACKY SALL