Marouane Fellaini

Marouane Fellaini et Shandong Luneng se sont imposés 1-5 face à Guangzhou R&F et Moussa Dembélé. Fellaini est monté au jeu au repos et Dembélé a été remplacé à la 60e minute.

Shandong Luneng menait 0-4 au repos avec des buts de Jin Jingdao (22e), Graziano Pelle (34e et 37e) en Liuvy (42e). Guo Tianiyu (58e) plantait le 0-5 avant que Saba ne sauve l'honneur pour Guangzhou R&F (84e).

Au classement en Chinese Super League, Shandong Luneng est en tête du groupe A avec 16 points en sept matches. Guangzhou R&F est sixième (sur huit équipes) avec 7 points.