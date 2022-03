Duo Mané-Salah : la mise en garde d’Arsène Wenger

Sadio Mané et Mohamed Salah ont inscrit 43,83% des buts de Liverpool. L’Égyptien, avec 20 réalisations, est d’ailleurs le meilleur buteur de la Premier League. Le Sénégalais, quatrième au classement, compte 12 unités.



Les deux attaquants africains sont essentiels dans le dispositif de Jürgen Klopp, le manager allemand des Reds. Et ça dure depuis plusieurs saisons.



Malgré tout, les négociations pour la prolongation de Salah piétinent. Les dirigeants de Liverpool ne semblent pas disposés à satisfaire toutes les exigences du capitaine des Pharaons pour signer un nouveau bail. Son contrat expire en 2023.



Pour Sadio Mané, les discussions pour un nouveau bail ne sont pas encore engagées. Mais certains médias spécialisés affirment que le champion d’Afrique avec le Sénégal pourrait quitter Anfield l’été prochain.



Pour sa part, Arsène Wenger laisse entendre que Liverpool commettrait une grosse erreur s'il perdait ses deux attaquants.



«D’août jusqu’à la Coupe d’Afrique des nations, Salah était certainement le meilleur joueur du monde. Lui et Mané, ce ne sont pas des joueurs à perdre car ils sont devenus des stars, ils font désormais partie de l’histoire de Liverpool», a prévenu l’ancien entraîneur d’Arsenal.