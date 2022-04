Écarté du LOSC : La réponse cinglante d'Hatem Ben Arfa à son coach Gourvennec

Écarté de l'entraînement après ses propos tenus dans le vestiaire à l’encontre de Jocelyn Gourvennec, la semaine passée, suite au nul du Lille Olympique Sport Club contre Bordeaux (0-0), le milieu offensif s'est attiré les foudres de son coach, en conférence, ce vendredi. ‘’Ce n’est pas parce qu’on est dans un milieu tordu que l’on doit être tordu’’, avait déclaré le technicien français.