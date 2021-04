Eden Hazard de retour à l’entraînement, la C1 et Liverpool en ligne de mire

Eden Hazard de retour à l'entrainement

Personne (hors staff madrilène, sans doute) ne l’attendait, mais Eden Hazard était bien présent à l’entraînement collectif du Real Madrid, ce vendredi. À nouveau écarté des terrains depuis la mi-mars en raison d’une énième blessure musculaire, le Diable Rouge pourrait même figurer dans le groupe appelé à défier Liverpool la semaine prochaine en Ligue des Champions, selon le journal Marca.

Surprise au centre d’entraînement du Real Madrid ce vendredi matin, la présence d’Eden Hazard à l’entraînement collectif. Alors qu’une opération était encore redoutée à la mi-mars après l’apparition de sa blessure au psoas, le Brainois a déjà retrouvé ses coéquipiers, à peine trois semaines plus tard. Aucune échéance n’avait été avancée et la durée de son indisponibilité demeurait un mystère jusqu’à aujourd’hui.

Plus étonnant encore, son nom pourrait être couché sur la liste de Zinédine Zidane pour le prochain match de Ligue des Champions contre Liverpool, le mardi 6 avril, soit dans quatre jours. Un pronostic sans doute un peu optimiste, mais avancé par le souvent bien renseigné journal Marca.