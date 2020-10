Eden Hazard et ses blessures: une vraie malédiction depuis son arrivée au Real

Eden Hazard et la Malédiction du Real Madrid

Depuis qu’il porte le maillot du Real, Eden Hazard a manqué 27 matchs en accumulant six blessures et plus de 200 jours d’absence, selon des calculs effectués par As. Des chiffres inquiétants alors que le Diable était loin d’être un habitué des infirmeries avant son arrivée à Madrid.

Hazard était tout proche d’effectuer son retour. Zidane avait pourtant sélectionné le capitaine des Diables Rouges pour le match face à Valladolid, estimant qu’il était “aussi prêt que possible”. Quelques minutes plus tard, l’annonce d’une blessure musculaire venait contrecarrer les plans du technicien. Cette nouvelle blessure, qui n’a rien à voir avec les précédentes, ne rassure pas les sceptiques autour de ses problèmes physiques.





As a fait le point sur ses pépins grâce à Noisefeed, une base de données regroupant les informations sur les blessures des footballeurs. Depuis son arrivée au Real à l’été 2019, Eden Hazard s’est blessé à six reprises, ce qui correspond à 27 matchs manqués avec le Real. Et encore, sa sérieuse blessure à la malléole en février ne lui a fait rater que trois rencontres, la crise du coronavirus étant arrivée peu de temps après. Au total, son total de jours à l’arrêt depuis qu’il est Madrilène cumule à 207 en ce vendredi 2 octobre.