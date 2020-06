Eden Hazard et Zizou bluffés par le chef-d'œuvre de Benzema: “Il ferme des bouches”

Eden Hazard et Zizou bluffés par le chef-d'œuvre de Benzema

Le Real Madrid a dû attendre une heure avant de faire plier la solide organisation défensive de Valence, jeudi soir, mais a ensuite pu dérouler. Grâce au travail d’Eden Hazard sur le but d’ouverture du score, mais surtout grâce à Karim Benzema, auteur d’un doublé.

S’il a bien profité de la percée d’Eden Hazard pour ouvrir le score, sur son deuxième but, le Français ne doit rien à personne. Un enchaînement contrôle en mouvement, volée en pleine lucarne, salué par un “wow” d’Eden Hazard sur les réseaux sociaux.





Un véritable bijou qui réjouit également son coach. Zinedine Zidane sait pourtant ce que c’est d’inscrire un chef-d'œuvre... “C’est un but extraordinaire”, estime-t-il. “On sait qu’il est à l’aise avec le pied gauche, mais se lever le ballon et frapper comme ça de volée, du pied gauche, c’est un geste compliqué. C’est beau à voir et je suis content pour lui. Souvent, on voit Karim comme le numéro 9 de Madrid, il faut qu’il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu’il ferme un peu des bouches. Et ce que je veux dire par là, c’est que son travail, il le fait quoiqu’il arrive.”

L’émotion Asensio

Un but magnifique qui a clôturé en beauté une soirée parfaite pour les Merengue. Une soirée qui a permis à Eden Hazard de poursuivre sa montée en puissance et une rencontre qui a surtout permis à Marco Asensio de signer un retour remarqué sur les pelouses espagnoles. Près d’un an après s’être déchiré les ligaments croises du genou, 330 jours après son dernier match officiel, l’offensif espagnol est monté au jeu et a marqué sur sa première touche de balle.





L’émotion était forcément au rendez-vous. “Cela signifie beaucoup pour lui. Nous sommes tous heureux de le revoir sur le terrain et je suis vraiment heureux pour lui qu’il ait pu marquer dès sa première touche”, commente Zidane. “C’était très émouvant”, estime pour sa part l’Espagnol. “Je suis très content et je veux surtout remercier tous ceux qui m’ont aidé à revenir...”