Eden Hazard rejoint CR7, Zlatan et Beckham dans l’histoire

Eden Hazard rejoint les légende du football

L’histoire d’amour entre Eden Hazard et le Real Madrid n’aura pas commencé comme le Brainois l’aurait souhaité, mais le sacre conquis jeudi soir à Madrid, est sans doute venu effacer les douleurs d’une première saison compliquée pour Hazard avec les Merengue.

Recrue phare de l’été 2019 du Real, successeur désigné de Cristiano Ronaldo avec le légendaire numéro 7 dans son dos: Eden Hazard, qui sortait de sa meilleure saison avec Chelsea, aura pourtant rapidement déchanté en Espagne. Une blessure en cours de préparation l’avait déjà privé du début de saison, il a ensuite enchaîné les pépins, la faute à cette cheville qui ne l’a pas encore tout à fait laissé tranquille.

Épargné par Zinedine Zidane, le capitaine des Diables a dû se contenter du minimum depuis la reprise et s’il a participé à la fête du titre, en jouant 60 minutes contre Villarreal, Hazard le sait : on en attend évidemment plus de lui à Madrid.





Quatre sacres, trois championnats différents





En attendant, ça n’a pas empêché le Brainois de faire la fête avec ses partenaires. Et il a bien fait: après avoir marché sur la Ligue 1 et sur la Premier League (à deux reprises), Eden Hazard s’est offert, jeudi, le quatrième sacre de champion national de sa carrière, dans un troisième championnat différent du top 5 européen.





Une performance particulièrement rare, que seules quelques grandes stars du ballon rond ont réussie avant lui: à commencer par Zlatan Ibrahimovic (Serie A, Ligue 1, Liga), Arjen Robben (Premier League, Liga, Bundesliga), David Beckham (Premier League, Liga, Ligue 1) et Cristiano Ronaldo (Premier League, Liga, Serie A). Le Chilien Arturo Vidal, (avec la Juve, le Bayern et le Barça) et le Brésilien Dani Alves (Barça, PSG, Juve) ont également réussi cette prouesse. Tout comme l’improbable Kingsley Coman qui, avant de débarquer à Munich était déjà double champion de France ET d’Italie, alors qu’il avait à peine plus de 20 matchs à son compteur chez les pros...