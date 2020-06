EdF : Benzema meilleur que Mbappé ? Raymond Domenech répond

Ce dimanche, après trois mois d’interruption à cause de la crise sanitaire du Covid-19, Karim Benzema a retrouvé les terrains de Liga avec le Real Madrid contre Eibar.







Lors de cette fin de saison, qui s’annonce palpitante entre le duel contre le Barça en championnat d’Espagne et la reprise de la Ligue des Champions, avec un huitième de finale retour à jouer contre Manchester City (2-1 pour City à l’aller au Bernabéu), l’attaquant de 32 ans espère briller. Auteur d’une très bonne première partie de saison, KB9 s’est imposé comme le nouveau taulier de l’attaque de Zinédine Zidane depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Si bien qu’au fur et à mesure des années, Benzema est en train d’écrire une page d’histoire sous le maillot du Real, où il fait déjà partie des meilleurs buteurs. Pas de quoi étonner Raymond Domenech, qui a lancé l’ancien buteur de l’OL en équipe de France en 2007.





« Benzema est l’attaquant français le plus complet »





« Benzema, ce n’est pas un tueur. C’est un peu un caméléon, il a besoin de toucher le ballon. Il a été façonné par le Real. Il est arrivé de Lyon à l’état brut. C’était un phénomène athlétique. Mentalement, il est costaud. Là, il restera dans les grands joueurs du Real, comme Platini à la Juve ou Cantona à Manchester United. À l’heure actuelle, Benzema est l’attaquant français le plus complet. Parce qu’il est un petit peu tout. Il va sur les côtés, il peut décrocher, il est buteur, passeur. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. L’avantage qu’il a sur Mbappé par exemple, c’est qu’il a quand même 10 ans de plus, il a eu une autre carrière. Mbappé, dans 10 ans, peut-être qu’il aura le même bagage technique. Benzema est capable de jouer, de faire des efforts, de créer du mouvement pour les autres, et d’utiliser les autres parfois pour se mettre, lui, en position de marquer. Il a vraiment trouvé sa vraie place dans ce registre de neuf et demi. Il a l’intelligence du déplacement par rapport aux autres. L’Équipe de France ? Quel avant-centre français n’a pas fait débat ? Il faut remonter à Papin peut-être. Depuis, on a toujours discuté. Mais sur Benzema, le débat, c’est sur l’extra-sportif. Mais sur le terrain, c’est un avant-centre de haut niveau », a détaillé, sur L’Equipe, l’ancien sélectionneur des Bleus, qui estime donc que Benzema aurait fait des ravages en équipe de France aux côtés de Mbappé et Griezmann, les deux grands acteurs du titre mondial en 2018. Mais Didier Deschamps en a décidé autrement…