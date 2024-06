EdF : Jules Koundé appelle à faire barrage au RN lors des éléctions

Ce dimanche, c’est jour d’élections législatives en France. Et à l’heure où les joueurs de l’équipe de France sont souvent interrogés en conférence de presse concernant la situation politique en France, mais aussi pointés du doigt pour leur manque d’intérêt sur ce sujet, Jules Koundé a décidé d’affirmer clairement sa position. Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, le défenseur du Barça a appelé à voter contre le Rassemblement National.