EdF : l'avenir de Deschamps, Diallo esquive

Contesté en raison du spectacle proposé par l'équipe de France sur cet Euro 2024, le sélectionneur Didier Deschamps reste sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2026. Invité à s'exprimer sur l'avenir du technicien tricolore, le président de la Fédération Française de Football Philippe Diallo a esquivé en insistant sur le quart de finale à venir contre le Portugal.