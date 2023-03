EdF : Mbappé et sa vision du rôle de capitaine

Nouveau capitaine de l’équipe de France, l'attaquant Kylian Mbappé (24 ans, 67 sélections et 38 buts) a connu sa grande première face aux Pays-Bas (4-0) vendredi. Au micro de Téléfoot ce dimanche, le joueur du Paris Saint-Germain a exprimé sa fierté.







"Être capitaine de son pays, c’est toujours symbolique, on représente des millions de Français. Et maintenant, je suis entre guillemets le représentant de l’équipe qui représente le pays. C’est vraiment quelque chose de super parce que je pense au gamin, si on avait dit au petit Kylian qu’il allait être capitaine, ça aurait été quelque chose de formidable", a apprécié l'international français, avant de présenter sa vision du rôle de capitaine.





"Il y a des fondamentaux qu’on ne peut pas exclure en tant que capitaine, c’est de penser à l’équipe avant tout. Je ne veux pas être un capitaine qui dirige, je pense qu’on a beaucoup de joueurs importants dans l’équipe. L’objectif n’est pas de fermer des portes aux autres, c’est sûr que je suis le lien entre l’ancienne et la nouvelle génération, mais il n’y a aucune pression par rapport à ça, je pense que ça va très bien se passer", a conclu le Tricolore, parvenu à apaiser son aîné Antoine Griezmann, déçu de ne pas avoir hérité du brassard.