EdF : Scandale à la FFF, Manu Lonjon veut la vérité

L'équipe de France aura déçu beaucoup d'observateurs et de fans pendant cet Euro 2020. Les champions du monde devront mettre les bouchées doubles dans les prochains mois.







Didier Deschamps et ses hommes sont sous le feu des critiques depuis leur élimination face à la Suisse à l’Euro 2020. Les langues se sont en effet déliées et quelques tensions ont été pointées du doigt au sein du groupe France. Et comme les mauvaises nouvelles n’arrivent jamais seules en général, c’est maintenant au tour de la Fédération Française de Football de faire parler d’elle. En effet, Romain Molina indique depuis quelque temps déjà que des abus sexuels sur mineurs auraient été couverts par certains membres de la FFF, dont Brigitte Henriques, ancienne vice-présidente de la FFF et qui vient d’être élue à la tête du Comité olympique français. De quoi faire rager Manu Lonjon.





“Je voudrais être rassuré qu’une enquête sérieuse a été menée”

Sur son compte Twitter, le consultant a en effet donné son point de vue sur ce sujet. “Dis moi Fédération Française de Football, je voudrais être certain qu’aucun abus sur mineur avéré n’ait pu être classé. Je voudrais être rassuré qu’une enquête sérieuse a été menée. Je voudrais être convaincu qu’aucun(e) cadre susceptible de faire taire ces ignominies ait pu être nommé à un poste important”, a notamment indiqué Manu Lonjon, qui aimerait que la lumière soit faite rapidement sur ces rumeurs qui se font de plus en plus nombreuses.