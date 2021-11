Édition 2021 du marathon de Dakar : L’athlète Kenyan Geoffrey Birgen sur la plus haute marche du podium

L’édition 2021 du marathon Eiffage de Dakar (42 km), vient de connaître son vainqueur. C’est Geoffrey BIRGEN, un athlète kenyan de 36 ans, habitué des grands marathons du monde.



L’épreuve emblématique de ce grand rendez-vous sportif a fait son retour. Le parcours officiel de 42,195 km commencera et s’achèvera à l’Esplanade du Musée des Civilisations Noires, un parcours tracé sur mesure par les organisateurs pour découvrir les monuments incontournables de la ville de Dakar tels que la Mosquée de la Divinité ou encore le Monument de la Renaissance.



Ouvert aux coureurs licenciés et non licenciés nés avant le 31 décembre 1999 (âge minimum : 20 ans), le Marathon a eu lieu ce dimanche 21 Novembre 2021. IL faut ajouter que cette course est également ouverte aux personnes à mobilité réduite.