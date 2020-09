Edouard Mendy : Comment le nouveau gardien de but de Chelsea a surmonté les revers pour réussir ?

GETTY IMAGES, Edouard Mendy a rejoint Rennes après trois saisons chez son rival français Reims

Le parcours du nouveau gardien de but de Chelsea Edouard Mendy vers le sommet n'a pas été facile - avec une carrière qui a entraîné des relégations consécutives, plusieurs mois de chômage et des blessures.





Né au Havre, en France, l'attaquant de 28 ans a débuté sa carrière en 2011 à Cherbourg, en troisième division.





Ce sera le premier d'une longue série de tests qui mettront à l'épreuve la détermination et la confiance en soi de Mendy.





Il a rejoint l'équipe en tant que gardien de troisième choix, mais il a saisi les chances qui lui étaient offertes en remontant lentement dans la hiérarchie.





"Chaque fois qu'il a été appelé pour remplacer le numéro un, Edouard a bien répondu sur le terrain", raconte Ted Lavie, son ancien coéquipier pendant la saison 2012-2013, à BBC Sport Africa.





"Il a même rejoint la deuxième équipe si nécessaire. Moi-même et quelques autres joueurs nous sommes battus pour qu'il devienne le premier choix. C'était le meilleur de nos gardiens et il était toujours impliqué, même en tant que joueur de banc."





Malheureusement, la troisième saison de Mendy avec Cherbourg s'est terminée par la relégation du club. Le seul avantage est qu'on lui a offert une place de titulaire, car le club jouait en quatrième division française.





Les choses ne se passent pas comme prévu, le club étant à nouveau relégué, ce qui entraîne la période la plus difficile de la vie de Mendy jusqu'à présent.





Promesses vides et chômage





A 22 ans, son contrat avec Cherbourg est arrivé à son terme. Il attend patiemment qu'un agent tienne sa promesse d'aider Mendy à s'installer dans un club de la Ligue 1 anglaise.





Mendy a même refusé des offres de clubs de la ligue inférieure en France, car il attendait un appel téléphonique. Il n'est jamais venu.





Au lieu de cela, Mendy est rentré chez lui au Havre sans emploi.





"Il essayait de rester en forme : il faisait du jogging seul, allait à la salle de sport, s'entraînait avec certains clubs locaux. Il n'a jamais abandonné", se souvient Lavie.





Sans aucun revenu, Mendy a été obligé de s'inscrire au Pôle Emploi, l'agence française pour l'emploi, car il envisageait sérieusement son avenir sans le football.





Revers de fortune





Après un an sans club, Mendy était à court d'espoir. Mais sa vie a complètement changé en 2015 grâce à son vieil ami Lavie.





L'ancien international français, qui est originaire de la RD Congo, se surnomme même "le starter", l'homme qui a relancé la carrière de Mendy.





"Je parlais avec un de mes amis, Dominique Bernatowicz, responsable des gardiens de but à l'académie de Marseille, et il cherchait à remplir un dernier poste", raconte Lavie.





"Je lui ai dit que je jouais avec un très bon gars, grand, intelligent, avec beaucoup de marge de progression. J'ai ajouté qu'il essayait de trouver n'importe quelle occasion".





Bernatowicz a appelé le gardien de but sans emploi. Une discussion a suffi pour le convaincre de la motivation de Mendy.





Mendy a accepté la chance d'un essai avec le géant français, malgré le fait que ce n'était que pour devenir le gardien de but de quatrième choix. Même s'il était accepté, il ne s'entraînerait avec la première équipe - et ne jouerait avec la deuxième équipe - que sporadiquement."Son test a été très bon. Il était brut, mais j'ai vite vu ses qualités, car il pouvait s'étirer et plonger facilement", se souvient Bernatowicz, qui a décrit cette semaine comme "la dernière chance de Mendy".





Il a convaincu le club d'offrir à Mendy un contrat d'amateur d'un an au salaire minimum.





"Mendy était comme une roue de secours", dit Bernatowicz. "Pour lui, c'était un défi où pendant huit ou neuf mois, il devait juste travailler dur."





Il en a profité pour reconstruire sa carrière, tandis que sa petite amie enceinte restait au Havre.





Mendy n'a joué qu'une poignée de fois avec l'équipe seconde de Marseille au cours de cette saison. Cela a suffi pour qu'on lui propose un contrat de deux ans.





Mais le gardien se contenterait-il d'être un remplaçant de Marseille ? D'autres clubs sont intéressés. Des opportunités se présentent à Mandy, grâce à un agent proche de Bernatowicz.





"Je n'ai pas décidé pour lui, mais j'ai pensé qu'il serait inutile de le voir rester comme deuxième ou troisième gardien à Marseille", dit-il.





Tenter sa chance





Parmi les offres, il y avait des clubs de niveau inférieur qui cherchaient un gardien de premier choix. Mais Mendy décide de se lancer un nouveau défi en rejoignant Reims, alors en Ligue 2, en tant que remplaçant.





Il a eu l'occasion de faire ses preuves plus tôt que prévu.





"Lors du premier match de la saison, l'entraîneur a dû le faire entrer car le numéro un a reçu un carton rouge", explique l'ancien milieu de terrain de Reims Danilson da Cruz, un international capverdien, à BBC Sport.





"Et ce jour-là, il a vraiment, vraiment bien joué".





"Même en tant que numéro deux, il a toujours eu l'état d'esprit d'un leader et était très bruyant dans les vestiaires. Il est précieux dans une équipe parce qu'il sait parler au bon moment".





"Il a fait de son mieux pour pousser le numéro un. Quand il a été appelé, il s'est avéré être l'un des meilleurs de l'équipe".





Au début de la saison 2017-18, Mendy a été nommé premier gardien de but. David Guion a remplacé Michel der Zakarian en tant qu'entraîneur de Reims, qui était encore en Ligue 2.





C'était l'opportunité dont Mendy avait besoin. Cette saison-là, lui et sa défense ont gardé des feuilles vierges lors de 19 des 38 matches de championnat. Reims est promu en Ligue 1.





Lors de cette première saison de première division, il a joué tous les matches de Reims. Ses performances lui ont permis de passer à Rennes, son rival en Ligue 1, l'année dernière.





Deux débuts internationaux





Ses exploits en France ont également aidé Mendy à réaliser son rêve de jouer au Sénégal, d'où ses parents sont originaires.





"Quand nous jouions à Cherbourg avec beaucoup de joueurs africains, nous plaisantions toujours sur les résultats des équipes nationales des autres pays", se souvient Lavie.





"Je me souviens qu'à l'époque, il rêvait déjà de jouer une Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal".





Mais le parcours de Mendy pour jouer au Sénégal était peu conventionnel, puisqu'il a fait ses débuts internationaux en Guinée-Bissau, où il a également de la famille.





"Lors de sa première saison à Reims, il a été appelé par la Guinée-Bissau, mais ce n'était pas un match de la Fifa, alors il y est allé en sachant qu'il avait toujours la possibilité de rejoindre le Sénégal plus tard", explique M. Da Cruz.





"Je pense que lorsque le sélectionneur du Sénégal a entendu parler de cela, il a réalisé que ce ne serait pas une bonne idée de le perdre".





Mendy a obtenu sa première sélection au Sénégal en novembre 2018 et s'est rapidement imposé comme le gardien de but de premier choix.





Cependant, Mendy n'a pas non plus été à l'aise au niveau international.





Il a fait partie de l'équipe des Lions de la Teranga pour la Coupe des Nations 2019 en Égypte et a participé à leurs deux premiers matchs avant qu'une blessure à la main ne l'exclue du reste du tournoi, qui a vu le Sénégal atteindre la finale.





Pour Mendy, c'était un autre obstacle à surmonter. Sa capacité à se remettre des revers l'a aidé à atteindre une position où il peut maintenant espérer jouer en Premier League et en Ligue des Champions.





"Nous avons récemment plaisanté à ce sujet [en jouant en Ligue des champions] parce que j'ai toujours dit que ce serait avec Barcelone, jamais avec Chelsea", dit Da Cruz en riant.





"Néanmoins, en jouant ce match de haut niveau, je suis convaincu qu'il sera bientôt parmi les meilleurs gardiens de but d'Europe".