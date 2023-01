Edouard Mendy : l’ex-international français Louis Saha veut qu’il signe à Manchester United

Fin 2022, Edouard Mendy refusait de prolonger son contrat à Chelsea. Le gardien sénégalais n’a pas apprécié les conditions salariales qu’on lui proposait. Depuis, on se demande si le joueur va rester avec le club londonien. En tout cas, Louis Saha, l’ex-international français aimerait bien le voir à Manchester United.





Pour l’ex-attaquant des Red Devils, Mendy a été l’un des meilleurs gardiens de but au monde ces dernières années et il est l’homme idéal pour remplacer David De Gea, l’actuel gardien mancunien en fin de contrat. « Si De Gea ne signe pas un nouveau contrat, un transfert du gardien de Chelsea Edouard Mendy serait parfaitement logique. Il a été l’un des meilleurs gardiens de but au monde ces dernières années et je ne sais pas ce qui s’est passé » a déclaré l’ex-attaquant tricolore.





De Gea auteur d’une grosse bourde contre Everton





Edouard Mendy a en effet gagné la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021. Il est élu peu après, meilleur gardien de but de la Fifa. On ignore si Erik Ten Hag, l'entraîneur de Chelsea, jettera son dévolu sur le Sénégalais. Toujours est-il que le club de Londres hésite à prolonger De Gea. Ils n’ont pas encore déclenché la clause de prolongation de 12 mois inscrite dans son contrat. Selon certains observateurs du football anglais, le but du club est de l’obliger à réduire son salaire puisqu’il gagne plus que tous ses coéquipiers.