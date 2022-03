Édouard Mendy : « Pourquoi gagner la CAN est plus fort que la Ligue des Champions »

Édouard Mendy a le vent en poupe depuis plus d’un an en alignant les récompenses majeures autant sur le plan individuel que collectif.



Dans un entretien avec Onze Mondial, le gardien sénégalais a fait une comparaison de ses sensations entre la victoire du Sénégal en finale de la CAN et celle de Chelsea en finale de la Ligue des Champions.





« Oui, j’ai dit que gagner la Can était plus fort que de gagner la Ligue des champions. Certains ne sont pas d’accord avec moi. Déjà cette phrase est un ressenti, juge le meilleur gardien du monde. Et personne ne peut interpréter mon ressenti à ma place ».

L’ex rennais argumente sa position en mettant au-devant la réalité du vécu.

« J'ai gagné la CAN et la Ligue des Champions quand je dis que la CAN m’a donné 10 fois plus de frissons, c’est mon ressenti. C’est vraiment ce qu’il sait passer », analyse t’il.