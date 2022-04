Edouard Mendy : « Pourquoi j’avais failli rejoindre la sélection guinéenne avant le Sénégal »

Edouard Mendy est l’un des meilleurs gardiens d'Angleterre. Le portier de Reims a choisi de porter les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal, mais il a failli aussi jouer pour la Guinée-Bissau.



Durant sa première année avec Reims, Edouard Mendy a été sollicité par la sélection bissau-guinéenne. Pour faire plaisir à son père malade, le portier de Reims s’était rendu à un regroupement de la Guinée-Bissau « durant ma première année au stade de Reims, même quand j’étais à Marseille, j’avais déjà des sollicitations de la sélection Bissau-guinéenne que j’ai toujours décliné. Ensuite comme je l’ai déjà expliqué dans ma famille, mon père a un gros souci de santé. Et mon père est Bissau-guinéen. Mon père, que je devienne joueur professionnel était une fierté et il me le répétait et il me disait que d’être international était la récompense. Donc j’étais là et ma première année, je n’avais pas assez de temps de jeu donc je ne pouvais pas rejoindre le Sénégal », se souvient Edouard Mendy.



Cependant, il avait rejoint la sélection de Guinée-Bissau à contrecœur « Il y’avait mon père qui était malade et je me suis dit ; je lui offre cela avant qu’il parte et j’ai rejoint la sélection Bissau Guinéenne pour un stage. En plus, j’ai eu une discussion avec un cousin à moi Formose Mendy et je n’ai pas réfléchi sur le coup et il me disait que cela pourrait être une ouverture. J’étais obnubilé par mon père qui voulait que je joue en sélection. Mais une fois, là-bas, je n’étais pas heureux du tout parce que ce n’était pas là où je devais être. Je suis parti en regroupement, il y’avait un match programmé, mais finalement annulé. Arrivé là-bas, je n’ai pas eu l’étincelle. La sélection que j’attendais était celle du Sénégal. Et après mon père, a bien vu que je n’étais pas heureux. Et il m’a dit écoute ce n’est pas pour moi que cela soit avec le Sénégal ou la Guinée, l’essentiel est que tu sois international et heureux. Je viens de ces deux pays », a confié Edouard Mendy sur le plateau de la TFM.



Edouard Mendy est actuellement le gardien numéro 1 de l’équipe nationale sénégalais et va participer pour la première à une coupe du Monde avec les lions de la Téranga.