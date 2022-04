Edouard Mendy, le joueur sénégalais fierté du pays

Où qu'il aille en Afrique, le talentueux joueur Sénégalais Edouard Mendy dit qu'il est énormément inspiré par ceux qu'il rencontre. La star de Chelsea de 30 ans, a vécu une année 2021 inoubliable. Désormais médaillé en Ligue des champions et en Super Coupe de l'UEFA, le sénégalais Mendy a accompli une série de performances sans faille.





Edouard Mendy revient sur sa victoire en Ligue des Champions





Le joueur a déclaré à BBC Sport Africa : « C'est incroyable parce que j'ai rendu les gens fiers à travers le continent. Partout en Afrique, quand je marche dans la rue, les gens s'arrêtent pour me féliciter. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que quand tu vas en Afrique du Sud, au Congo ou au Togo, tu as tous ces gens qui disent qu'ils sont fiers de toi, ils te soutiennent et te disent de continuer ce que tu fais. Cela me fait énormément plaisir et me donne envie de continuer à gagner. » En effet, le joueur est un habitué des victoires. Sa première saison en Ligue des champions a été remarquable puisqu'il a soulevé le trophée, il a été nommé gardien de but de l'UEFA 2020-2021. « C'est la compétition la plus difficile d'Europe » a-t-il déclaré. « Nous avons été très bons lors des phases de poules, des huitièmes de finale et de la finale. Pour ma première année en Ligue des champions, c'était un bon début. »





Edouard Mendy, la fierté du Sénégal !