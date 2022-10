Édouard Mendy : Un blues inquiétant

A un mois du démarrage de la Coupe du monde Qatar-2022 (18 novembre-29 décembre), le portier sénégalais Édouard Mendy est dans une situation critique à Chelsea. Il a perdu sa place de titulaire au profit de l’Espagnol Kepa Arrizabalaga.





Dans le football, tout va très vite. Un poncif qui est répété, encore et encore. Et pourtant, Édouard Mendy ne dira pas le contraire. Du chômage, à l’Olympique de Marseille, à Reims, à Rennes puis à Chelsea où il a remporté la Ligue des champions et dans les buts du Sénégal, avec qui il a été champion d’Afrique, le Lion de la Téranga a connu une ascension fulgurante. Avant de stagner. Avant de régresser. Au profit de Kepa Arrizabalaga (28 ans).





En effet, fragilisé par des performances beaucoup moins abouties ces derniers mois, l’ultime rempart sénégalais a perdu sa place chez les Blues, avec l’arrivée sur le banc de Graham Potter.





Ce qui pousse certains férus du football à se demander si, à la limite, il pourrait garder sa place de titulaire dans la Tanière des Lions d’Aliou Cissé, si l’on sait que… des concurrents comme Sény Dieng (Queens Park Rangers, Championship anglais) s'affirment de plus en plus.





Sans donner d’explication, le manager anglais a choisi de faire confiance au portier espagnol, le plus cher de l’histoire, après son transfert pour 80 millions d’euros en provenance de l’Athletic Bilbao à l’été 2018.





Après une série de bourdes, il a profité de cette méforme du Sénégalais pour se relancer. D’ailleurs, après trois premiers matchs corrects, Arrizabalaga a affiché un niveau très élevé, lors de la double confrontation face au Milan AC (3-0, 2-0) en Ligue des champions, mais aussi contre Wolverhampton (3-0) et Aston Villa (2-0).