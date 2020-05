Eduardo Camavinga, convoité par le Real : « Je suis bien à Rennes »

Courtisé par les plus grands clubs, le jeune milieu rennais (17 ans) s'est exprimé sur la façon dont il gère cette pression, dans une interview à Ouest-France.







Alors que les plus grands clubs européens sont après lui, notamment le Real Madrid, le prodige de Rennes Eduardo Camavinga tente de rester lucide sur la situation. « Certes, ça fait plaisir que de grands clubs comme ceux cités s'intéressent à moi, mais [...], je ne m'intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. On verra la suite... Je laisse mes parents et mes agents gérer cela », a expliqué le milieu de 17 ans dans une interview à Ouest-France.





« Je ne regarde pas trop, mais je vois quand même »





« Je ne regarde pas trop, mais je vois quand même. En fait, je ne peux pas l'éviter », a-t-il poursuivi. « Une fois, à Amiens en Coupe de la Ligue (2-3, en décembre 2019), un adversaire m'a dit : "Il faut qu'on échange nos maillots avant que tu partes au Real Madrid." Mais je n'avais pas trop envie de plaisanter, on venait d'être éliminés. Après, j'y ai repensé, j'en ai rigolé », révèle Camavinga.