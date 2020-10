Eduardo Camavinga plus jeune buteur des Bleus depuis 1914

Titulaire pour la première fois avec les Bleus mercredi, contre l'Ukraine, Eduardo Camavinga (17 ans) a ouvert le score à la 9e minute.







Eduardo Camavinga fait décidément tout plus vite que les autres. Après être devenu le plus jeune international français depuis 1945 le mois dernier, contre la Croatie (4-2), le milieu du Stade Rennais, titulaire pour la première fois face à l'Ukraine mercredi, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des Bleus depuis... 1914.