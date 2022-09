Egypte : Salah et Mostafa Mohamed déjà libérés

Pas qualifiée pour la Coupe du monde 2022, l’Egypte a décidé de ne pas trop tirer sur la corde avec ses cadres sur ces dates FIFA. Auteurs respectivement d’un doublé et d’un but vendredi en match amical face au Niger (3-0), l’ailier Mohamed Salah (Liverpool) et l’attaquant Mostafa Mohamed (Nantes) ont ainsi été libérés, a annoncé ce dimanche la Fédération égyptienne de football (EFA).







Les deux hommes ont ainsi quitté le rassemblement pour rentrer en club et ils ne prendront pas part à la seconde rencontre amicale mardi face au Liberia à Alexandrie. Le piston gauche du Zamalek, Ahmed Fatouh, a lui aussi été autorisé à repartir plus tôt.