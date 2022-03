Égypte-Sénégal : les dix premiers Lions à Marrakech

Sur les 26 Lions convoqués pour la double confrontation contre les Pharaons d’Égypte, en barrages du Mondial 2022, dix sont arrivés hier, dimanche 20 mars, à Marrakech (Maroc), base de la Tanière avant le départ pour le Caire.



D’après l’envoyé spécial du quotidien sportif Stades, les trois gardiens, Edouard Mendy, Bingourou Kamara et Alioune Badara Faty sont sur place.



Il a noté également la présence des défenseurs Bouna Sarr et Saliou Ciss.



Les milieux de terrain Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Name ainsi que les attaquants Ismaïla Sarr, Mame Baba Thiam et Famara Diédhiou ont eux aussi répondu présent.



Stades informe que le reste de la troupe du sélectionneur national, Aliou Cissé, est attendu ce lundi 21 mars dans la ville marocaine.



Les Lions, souligne la même source, débutent leur stage ce lundi. Ils vont affronter les Pharaons vendredi prochain, pour le compte de la manche aller, avant de les recevoir le 29.