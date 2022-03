Egypte-Sénégal : Salah hors-jeu, grosse polémique !

Une vive polémique sur l’arbitrage éclate après le match aller des barrages du Mondial 2022 qui a mis aux prises l’Egypte et le Sénégal, ce vendredi, au Stade International du Caire (victoire des Pharaons 1-0)



En effet, et dès la 4ème minute de la rencontre, les «Pharaons» ont rapidement trouvé la faille pour ouvrir le score. Le milieu de terrain égyptien Hamdi Fathi effectuait une ouverture axiale, déviée de la tête par Mostafa Mohamed pour décaler Mohamed Salah en plein cœur de la surface sénégalaise.



Clairement en position de hors-jeu suite à la déviation de son partenaire, la superstar égyptienne voyait sa frappe déviée par Edouard Mendy sur la transversale avant de rebondir à bout portant sur Saliou Ciss, buteur contre son camp (1-0).



Toutefois, et malgré cette position illicite du capitaine égyptien, les officiels à la VAR se sont curieusement remis à la décision de l’arbitre assistant, qui avait omis de lever son drapeau, et le but a été étonnamment accordé par l’arbitre congolais Jean-Jacques Ndala !



Une grossière erreur qui va certainement faire couler beaucoup d’encre au vu de l’enjeu de la rencontre…