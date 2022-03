Egypte : Vers une retraite internationale pour Mohamed Salah ?

Après l'échec des Pharaons contre le Sénégal, ce mardi, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Mohamed Salah a tenu des propos relativement énigmatiques, qui laissent planer le doute sur son avenir avec la sélection égyptienne. En effet, s'adressant à ses coéquipiers, il a déclaré: « Je vous ai dit avant le match retour que je suis fier de jouer avec vous et que vous faites partie des joueurs les plus dévoués avec qui j’ai joué ». Toujours dans sa déclaration rapportée par le média local Koraplus et Onze mondial, l'attaquant de Liverpool ajoute: « J’ai joué avec la génération précédente avec Wael Gomaa et Mohamed Aboutrika, puis avec Abdallah El-Said et la génération suivante. Et je peux dire que je suis content de la génération actuelle. Je suis fier d’avoir joué avec vous et ce qui s’est passé était hors de notre contrôle parce qu’il s’agissait de tirs au but, et pour la deuxième fois. Je ne peux pas dire grand-chose, mais ce fut un privilège de jouer à vos côtés, que je sois là ou non par la suite ».



Après la démission du technicien portugais Carlos Queiroz dans la foulée de la défaite contre la bande à Sadio Mané, au Caire, beaucoup d'observateurs craignent également que cette nouvelle désillusion ne cause plus de dégâts dans la sélection égyptienne.



Pour rappel, défaits en finale de la CAN 2017, éliminés en huitième de finale de « leur » CAN en 2019, puis battus en finale de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations, Mohamed Salah et les Pharaons n'iront pas non plus au Mondial 2022 prévu au Qatar.