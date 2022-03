[Mondial 2022] Egypte Vs Sénégal : Double prime pour les Pharaons en cas de victoire

L’Égypte tient à prendre sa revanche sur le Sénégal, à tout prix. Même si elle s’engluerait dans des difficultés financières depuis quelques temps, la fédération égyptienne de football prévoit, selon des informations obtenues par Bes Bi, de payer une double prime à Salah et compagnie s’ils réussissent l’exploit de se qualifier sur le Sénégal. Ce mardi, le ministre égyptien de la jeunesse et des Sports, Ashraf Sobhi, a rendu visite aux joueurs et assisté à leur séance d’entraînement au stade de la défense aérienne, pour leur assurer de son total soutien et leur porter un message d’encouragement. C’est vrai qu’une élimination par le même bourreau qui leur a empêché d’accrocher une 8e étoile à leur maillot, ferait tache chez les plus titrés du continent africain. Un Lion averti…