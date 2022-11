[L'Afrique et la coupe du monde] El Hadary, légende sur le continent, icône dans le monde

Essam El Hadary, légende de la coupe du monde de Football

Vainqueur de la CAN à quatre reprises (1998, 2006, 2008 et 2010), Essam El Hadary (161 sélections) est une véritable légende du football en Égypte et sur le continent africain. Outre la sélection, El Hadary a aussi brillé en club. En effet, avec le grand National Al Ahly, il a remporté huit championnats, quatre Coupes et quatre Supercoupes d'Égypte, mais aussi quatre Ligues des champions de la CAF et trois Supercoupes d'Afrique, sans oublier deux Supercoupes Arabes.





Gardien de but athlétique (1m88) et imposant, El Hadary était un spécialiste des penaltys. En 2018, en Russie il rentre un peu plus dans l’histoire du football mondial en devenant le joueur le plus âgé à participer à la coupe du monde de football, à l’âge de 45 ans, 5 mois et 10 jours, effaçant le record du célèbre gardien colombien, Farid Mondragon. C'était le 25 juin à Volgograd contre l’Arabie Saoudite (1-2). Malgré la défaite ce jour-là, le gardien s’est distingué en arrêtant un penalty de l’attaquant saoudien Fahad Al-Muwallad.





Outre son talent et sa longévité extraordinaire, Essam El Hadary était aussi remarqué pour son fair-play. L’homme, qui a gagné 37 trophées durant sa longue et riche carrière, explique sa longévité et ses performances par ses entraînements répétés et un sens du professionnalisme exacerbé. Patrice Carteron, qui fut son entraîneur à Wadi Degla dans le championnat égyptien, ne tarit pas d’éloges sur le professionnalisme de ce gardien de but qui a marqué l’histoire du football « C’est quelqu’un qui va venir 1 heure 30 avant tout le monde à l’entraînement pour aller en salle faire des étirements et réaliser un gros travail personnalisé. C’est le seul joueur que j’ai connu à avoir un appartement juste à côté du stade afin d’éviter de trop circuler, alors que sa femme et ses enfants habitent un peu plus loin dans une grande maison », a dit avec admiration le technicien français.