El Hadji Diouf raconte Kalidou Koulibaly

Kalidou Koulibaly a conquis El Hadji Diouf. Pour ses qualités sur le terrain, mais également en dehors. Sur ce dernier plan, il n’a pas tari d’éloges à l’endroit du défenseur et capitaine des Lions. «Kalidou, c’est le vrai leader de cette équipe. Il n’est pas capitaine pour rien, s’enflamme le double Ballon d’Or dans les colonnes de L’Observateur. Il fait également partie des sages de ce groupe. Il est tellement charismatique que son discours passe.»



El Hadji Diouf révèle que le joueur de Chelsea est apprécié par ses coéquipiers. Il souligne que s’il a hérité du brassard de capitaine, alors qu’il n’est pas le plus capé de la Tanière (il compte 65 sélections), c’est «parce qu’il a tout pour être le capitaine». «Il joue aussi le rôle de grand-frère, de par son vécu, son parcours. C’est le capitaine idéal pour cette équipe», tranche l’ancien buteur des Lions.



El Hadji Diouf résume : «Il me rappelle Aliou Cissé. Quand il était notre capitaine, il ne dormait jamais. En dehors du terrain, il s’assure que tous les détails sont en place pour que les joueurs ne pensent qu’à faire leur job sur la pelouse.»