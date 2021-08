El-Hadji Diouf : " Cette année est celle du Sénégal, nous allons chercher la finale..."

Finaliste de la CAN en 2002, El-Hadji Diouf a assumé le rang de favori du Sénégal. Pour le double ballon d'or, cette 33ème édition de la CAN est celle du Sénégal.



" Notre groupe est très ouvert. Chacun devra jouer sa qualification à fond et respecter ses adversaires. Une finale pour nous sera le couronnement de tous nos efforts. Je pense que cette année est celle du Sénégal. Nous allons chercher la finale. Cela va être dur, mais à mon avis nous allons montrer de très belles choses pendant cette CAN ", a analysé l'ex joueur de Liverpool, ce mardi lors du tirage au sort de la CAN Cameroun 2021.

Le Sénégal, finaliste de l'édition 2019 est dans le groupe B avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.