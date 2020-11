El Hadji Diouf sur le Banc des Lions : ‘’Je suis là pour faire respecter le maillot national’’

L’ancienne star des Lions El Hadji Diouf, qui a intégré le staff des Lions du Sénégal, lance un appel aux joueurs sénégalais au respect du maillot national. Selon lui, faire respecter les couleurs du Sénégal fait aussi partie de sa mission.‘’Je dis à tous les joueurs sénégalais que le maillot national est sacré. Quand je vois un joueur qui ne le respecte pas, je le mets sur le droit chemin. Mais il faut prendre du plaisir au football, donner du plaisir, travailler dur et quand tu prendras la retraite, le peuple te sera reconnaissant’’, lance l’ancien capitaine des Lions à la fin de la rencontre contre la Guinée-Bissau, ce mercredi au stade Lat-Dior de ThièsDiouf a aussi analysé la performance des Lions contre les Djurtus. ‘’L’équipe a fait l’essentiel. Donc on peut dire qu’on a bien joué. Mais il faut reconnaître qu’il y a des améliorations à faire et on va les faire tous ensemble. Les joueurs doivent être plus sereins. Mais je pense qu'ils ont répondu présents’’, remarque-t-il.