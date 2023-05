[DECOUVERTE] El Hadji Meïssa Fall, Sandecja (D2 polonais): Parcours atypique de ‘’Beau gars’’

À 28 ans, Meïssa Fall est en train d’imposer sa marque en deuxième division polonaise avec Sandecja. Doté d'un physique imposant (il fait 1m93) et d’une technique remarquable, l’enfant des Parcelles-Assainies a débuté sa carrière de footballeur comme attaquant, avant de se reconvertir en milieu défensif. Avant d’arriver en Pologne, le jeune Sénégalais a connu un parcours atypique qui l’a mené dans plusieurs pays européens.







Maissa Fall a débuté sa carrière avec les cadets et les juniors du Port autonome de Dakar avant de rejoindre l’Italie pour déposer ses valises à Quiero Vero, qui évoluait en Primavera (championnat des U19).





Mais cette aventure sera de courte durée, car son club d’origine, le Port de Dakar, n’arrivait pas à s'accorder avec le club italien sur la clause libératoire. Une situation qui a retardé les débuts de l’enfant des Parcelles-Assainies. Meïssa reste deux ans sans jouer. Cet épisode sera un moment difficile dans sa carrière.





L’ancien pensionnaire du Port décide alors de jouer en amateur avec Cremonese, afin de se libérer. Une stratégie qui a réussi et qui lui a permis de rejoindre la France et Andrésy en National 2, après trois saisons passées en Italie. La formation française ne sera qu’un club de transit pour Fall qui, deux mois plus tard, fait cap en Pologne, pour s’engager avec Sandecja.





Malgré la barrière de la langue, le Sénégal réussit à s’intégrer dans son nouveau club. Le milieu de Sandecja affirme avoir joué 30 matchs. Élément important dans le dispositif de Tomasz Kafarski, Meïssa Fall continue de faire ses preuves.





Pour cette saison, "Beau-Gars", comme l'appellent souvent ses amies d’enfance, a eu des distinctions individuelles avec son club. Il a été sept fois élu Homme du match, Meilleur joueur du mois de novembre et 2e meilleur joueur de la Ligue cette saison.





Avec ses performances, l’ancien pensionnaire du Port de Dakar ne manque pas d’offres venant de clubs plus huppés d’Europe, notamment en Turquie, en Belgique, en Norvège et en France.









Mais Maïssa Fall compte saisir la meilleure option pour faire rayonner ses talents afin frapper à la porte de l’équipe nationale du Sénégal.