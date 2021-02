Élection président CAF : "Un virage important pour le football africain" (Gianni Infantino)

Les élections générales de la Confédération africaine de football (CAF) seront ‘’un moment crucial’’ pour le développement du football sur le continent les prochaines années, a commenté le président de la Fifa, Gianni Infantino dans un entretien publié sur le site de la COSAFA (zone de développement du football en Afrique australe).Le président de la Fifa toujours en tournée sur le continent, a admis que ‘’le résultat de ces élections sera important pour déterminer une voie pour le football continental’’.En plus de l’élection à la présidence de la CAF qui met aux prisescinq candidats, la CAF élira plusieurs membres de son Comité exécutif et ses représentants au Conseil de la Fifa.‘’Il est clair que les élections sont toujours une étape importante pour une organisation comme la CAF’’, a déclaré le président Infantino rappelant qu’en 2026, l’Afrique aura neuf ou 10 participants (en fonction des vainqueurs des barrages) à la Coupe du monde.‘’Et en 2023, l’Afrique aura quatre au lieu de trois participantes à la Coupe du monde féminine’’, a ajouté le président de la Fifaqui a effectué une visite de travail les 24 et 25 février au Maroc.Le président Fifa qui est passé par la Mauritanie, le Sénégal, la République Centrafricaine, le Rwanda, la RD Congo, l’Algérie est aussi attendu à Abidjan (Côte d’Ivoire) où a été installé un Comité de normalisation après des différends sur la conduite du processus à l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football(FIF).Dans cet entretien publié sur le site de la COSAFA, le président de la Fifa souligne que ces élections de la CAF doivent permettre d’élire des représentants qui auront un impact sur les sélections africaines devant prendre part aux prochaines Coupes du monde.‘’Cela signifie que la période de 2021 à 2025 sera cruciale pour le football africain car vous devez aller jouer un grand rôle dans ces compétitions et ne peut pas y aller et revenir après deux ou trois matchs’’, a indiqué le président de la Fifa cité par la même source.‘’Vous voulez être compétitif au plus haut niveau et pour ce faire, l’organisation doit se faire d’une certaine manière’’, a suggéré le président de la Fifa appelant à des réformes.‘’Des réformes doivent être mises en œuvre, tout le monde enest conscient, et l’unité sur le continent doit être trouvée, en soutenant ces projets qui vont de la bonne gouvernance au développement des infrastructures, aux nouvelles compétitions et au développement d’académies pour les jeunes joueurs’’, a-t-il cité.‘’Tous ces débats sont au cœur du débat présidentiel de la CAF et j’aimerais que tout le continent puisse s’unir derrière ces sujets et un leadership fort’’, a-t-il préconisé.Parmi les candidats à la présidentielle prévue le 12 mars à Rabat (Maroc), il y a le Sud-africain, Patrice Motsepe, homme d’affaires et président des Mamelodi Sundowns et plusieurs présidents de Fédération des pays de l’Afrique australe qui concourent à unposte au Comité exécutif de la CAF et au Conseil de la Fifa.