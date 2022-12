Elimination des Lions : Yankhoba Diattara prend la parole

Le ministre des sports, Yankhoba Diattara, a pris la parole pour consoler les Lions après leur élimination en 8e de finale de la coupe du monde 2022 contre l'Angleterre (3-0), ce dimanche.















L'intégralité du texte.





C'est au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, sous la supervision du Pm Amadou Ba que je vous adresse ce message d'encouragement.

Mbara wacc à vous Gaindés.

Cette défaite face à l'Angleterre restera une partie de chasse qui a juste mal tourné. Mais elle n'altère en rien votre statut de Lions, ni celui de Champions que vous êtes.

Chers Lions

Sachez que votre peuple est très fier de vous. Nous restons 17 millions de Lions à vos côtés pour poursuivre le travail pour de meilleures performances. Nous rugirons toujours à vos côtés pour vous pousser vers d'autres victoires.

Ensemble le travail se poursuit et le Gouvernement déploiera et mettra à la disposition des équipes nationales tous les moyens nécessaires pour réaliser des sacres au bonheur de toute la Nation. Ne vous laissez point abattre par cette défaite qui, j'en suis convaincu, ne sera qu'un autre souffle pour vous booster. Relevez la tête, rien n'est perdu. Et vous avez encore tout à gagner lors des prochaines conquêtes.

Chers Lions, permettez-moi de m'arrêter un moment sur Aliou Cissé. Cher coach, El Tactico. Votre travail, avec vos collaborateurs du staff technique a décomplexé tout un continent. Votre modèle de management a bousculé tous les codes. Il est aujourd'hui un cas d'école. Le Sénégal est fier de vous. Poursuivez le travail avec l'équipe pour relever les prochains défis.

Je terminerai par vous réitérer nos encouragements et notre soutien infaillible pour relever les challenges qui se dresseront devant nous.

Jërëjëf. Niou continuer di mankoo di wuti yenene ndam.

Yankhoba Diatara, Ministre des Sports.w