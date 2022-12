Élimination du Sénégal : Krépin Diatta revient sur le match et son tournoi

Krepin Diatta sur l'élimination du Sénégal

A l’image de toute l’équipe, Krépin Diatta a livré une prestation insipide, ce dimanche, contre l’Angleterre. Fidèle à son habitude depuis le début de cette coupe du monde, l'ailier monégasque n’a été d’aucun apport sur son flanc droit que ce soit au niveau des débordements ou dans la construction du jeu. Un « Krepinho » qui a donc perdu de sa magie faisant de lui le meilleur espoir de la CAN 2019 en Égypte.





En conférence de presse, il est revenu sur le match des Lions du Sénégal contre les Three Lions.





« On a fait ce qu’il fallait faire pour sortir des poules après la première défaite. On s’est dit qu’il fallait montrer un autre visage et c’est ce qu’on a fait. C’est dommage de sortir de la compétition et personne n’est content du résultat. En entame de match, on a raté des occasions. Je pense que si on avait marqué les deux opportunités qu’on a eu en première période, le scénario du match serait diffèrent », a-t-il déclaré.





Sous le feu des critiques auprès des fans et de nombreux observateurs, l’attaquant de l’ASM a jugé sa coupe du monde : « J’ai essayé de faire ce que je pouvais, ça n’a pas été facile mais c’est un tournoi qui va nous permettre de grandir. C’était ma première coupe du monde et je n’ai pas encore l’expérience de certains joueurs mais c’est certain qu’on va sortir grandi de ce tournoi ».





Pour l’ancien du Club de Bruges, la multiplication de certaines erreurs se payent cache surtout à ce niveau de la compétition. « On a fait face à une grande équipe. On a fait une bonne entrée dans le match en faisant ce que le coach nous avait demandé. Malheureusement on est éliminé, mais la coupe du monde est une compétition où l’on apprend à chaque fois. On a donné le meilleur de nous-même. C’est dommage de perdre sur des erreurs qu’on a commises », a-t-il assuré.