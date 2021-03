Eliminatoire Can 2022 : De nouvelles têtes dans la tanière pour les 5e et 6e journées

Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs pour les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Can 2022 contre le Congo à Brazzaville et l’Eswatini à Thiès, prévues respectivement le 26 et le 30 mars prochain.Le sélectionneur national a fait appel aux binationaux Abdou Diallo (Psg), Fodé Ballo Touré (Monaco), Nampalys (Leicester). Ces trois joueurs étaient annoncés depuis quelques jours du côté de la tanière. Une information confirmée par le coach Cissé.Pape Matar Sarr qui évolue au Fc Metz a aussi été appelé pour la première fois. Le jeune joueur de 18 ans a été élu meilleur joueur du dernier tournoi de l’Ufoa A des moins des 20 ans à Thiès. Youssouph Badji du Club Bruges est également convoqué pour la première fois.Des joueurs comme Mbaye Diagne et Diao Baldé Keïta font leur retour en sélection.