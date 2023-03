Eliminatoire Can 2023 : Le Sénégal fera face à un Mozambique "revanchard", selon Boulaye Dia

Battu par le Sénégal, vendredi dernier, au stade Abdoulaye Wade, sur la marque de 5-1, le Mozambique tentera de prendre sa revanche, mardi à partir de 16 heures, à Maputo. Un match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Can 2023.