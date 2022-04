Éliminatoire Can 2023 : Les Lions démarrent la compétition au stade Abdoulaye Wade, le…

Logés dans la poule L des éliminatoires de la Can 2023, prévue en Côte d’Ivoire, en compagnie du Bénin, du Mozambique et du Rwanda, les Lions du Sénégal démarrent la compétition le 30 mai prochain au stade Me Abdoulaye Wade.



Pour cette entrée en matière des éliminatoires de la Can 2023, Aliou Cissé et ses hommes affronteront les Écureuils du Bénin. Ils se déplaceront ensuite, le 14 juin, au Rwanda.

Lors de la troisième journée, prévue le 16 septembre, le Sénégal va accueillir le Mozambique. Ce dernier le recevra le 21 du même mois pour le compte de la quatrième journée.

Le match retour contre le Bénin (5e journée) aura lieu le 20 mars 2023. Les Lions vont boucler cette campagne au Stade Me Abdoulaye Wade le 28 mars prochain contre le Rwanda.