Eliminatoire Mondial 2022 : Le coach du Togo, Paulo Duarte, promet une défaite aux Lions

Paulo Duarte, coach du Togo

Paulo Duarte, sélectionneur du Togo, semble vouloir prendre sa revanche sur le Sénégal qui avait éliminé son ancienne équipe, le Burkina Faso, lors des éliminatoires du Mondial 2018.





Le nouveau patron du banc des Eperviers promet une défaite aux Lions qui croiseront ses protégés lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, en septembre.





’’Il y a quelques mois, je suis tombé sur cette équipe du Sénégal et on a raté la qualification pour deux points, quand la FIFA a décidé de faire rejouer un match après un an. Si ce n’était pas ce match, c’est le Burkina Faso qui se qualifiait pour la Coupe du monde’’, se souvient le technicien portugais dans foot afrique.com.