Éliminatoires Afrobasket masculin 2025: Le coach des Lions vise un carton plein au tournoi de Dakar

Les ambitions du coach des Lions du Basket, Ngagne Desagana Diop, au tournoi de qualification à l’afrobasket masculin qui se tient à Dakar (du 22 au 24 novembre) sont clairs. Le technicien sénégalais veut faire le plein devant son public pour prendre une bonne option dans cette compétition. Il l’a fait savoir, ce mercredi, en conférence de presse.











«L’équipe est au complet. On s’est entraîné hier (mardi) à Dakar Arena. J’étais content de voir que les joueurs ont assimilé les systèmes offensifs et défensifs du mois d’août. Sur les 12 joueurs, les 9 étaient là lors du dernier stage. Ils sont tous conscients des enjeux. On doit gagner nos 3 matchs et faire un pas vers la qualification. Ce qui rendra moins difficile la fenêtre du mois de février», soutient-il.













Desagana Diop a profité de l’occasion pour lancer un appel au public. «J’ai confiance aux joueurs présents. Ils ont tous le potentiel et on fera tout pour gagner. Je demande au public de venir nombreux supporter l’équipe nationale On a besoin de nos supporters pour sortir victorieux de ces 3 matchs», a-t-il confié.









Le Sénégal est logé dans la poule C en compagnie du Rwanda, du Cameroun et du Gabon.









Programme du Groupe C









Vendredi 22 novembre 2024





18h00 Sénégal - Rwanda





21h00 Cameroun - Gabon





Samedi 23 novembre 2024





18h00 Gabon - Sénégal





21h00 Rwanda - Cameroun





Dimanche 23 novembre 2024





18h00 Sénégal - Cameroun





21h00 Gabon - Rwanda