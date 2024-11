Éliminatoires Afrobasket masculin 2025: Les Lions sans pitié face au Gabon

Vainqueur du Rwanda, hier, sur le score de 81-58, les Lions ont réédité cette performance et de la plus impitoyable des manières face au Gabon ce samedi. Ils se sont imposés par 101-58. Un match qui comptait pour la deuxième journée de la poule C de la deuxième fenêtre Fiba éliminatoire à l’afrobasket 2025.