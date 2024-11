Éliminatoires Afrobasket masculin: Les Lions face au Rwanda ce vendredi pour leur entrée en matière

Hôte de la deuxième fenêtre Fiba Éliminatoire de l’afrobasket masculin 2025, le Sénégal vise un carton plein pour prendre une bonne option dans cette compétition. Pour atteindre cet objectif, les Lions doivent réussir leur entrée en matière ce vendredi face aux Rwandais. Une rencontre qui se tiendra à partir de 18 heures à Dakar Arena.





Cette confrontation sera donc déterminante pour les poulains de Ngagne Desagana Diop dans la course pour la première place de la poule C qu’ils partagent aussi avec le Gabon et le Cameroun.









Un succès face aux Rwandais permettra de bien rentrer dans le tournoi et pourrait doper le mental de Youssou Ndoye et ses partenaires avant leurs prochaines sorties contre le Gabon et le Cameroun.





Programme du Groupe C





Vendredi 22 novembre 2024

18h00 Sénégal - Rwanda

21h00 Cameroun - Gabon

Samedi 23 novembre 2024

18h00 Gabon - Sénégal

21h00 Rwanda - Cameroun

Dimanche 23 novembre 2024

18h00 Sénégal - Cameroun

21h00 Gabon - Rwanda