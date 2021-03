Éliminatoires CAN 2021: les Comores pour écrire l’histoire

Eliminatoires Can 2021 avec les Comores

Les Comores sont à un point de la qualification pour la phase finale de la prochaine CAN. Un match nul face au Togo jeudi 25 mars au stade de Malouzini et les Comores atteindront enfin leur première grande compétition. Un moment historique attendu par tout un peuple et Amir Abdou, le sélectionneur des Cœlacanthes depuis huit ans.

Rencontré il y a quelques années au moment où la CAF faisait passer la Coup d'Afrique des nations de 16 à 24 équipes, le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, né à Marseille, où vit une forte communauté comorienne, en place depuis 2014, se prenait à rêver d’une première participation. Amir Abdou avait visé la CAN 2019 en Égypte, mais les Cœlacanthes n’avaient pas obtenu leur billet. Qu’à cela ne tienne, le coach et ses joueurs ont tracé leur route et les voilà désormais prêts à décrocher une première participation en phase finale d’une CAN.





L’abnégation d’une sélection





Il suffit d'un point en deux matches, si possible dès celui contre le Togo, jeudi 25 mars au stade de Malouzini, au nord de la capitale Moroni, pour que le pays de 850 000 habitants, affilié seulement en 2005 à la Fifa, atteigne sa première grande compétition. Pour Comores-Togo, un millier de personnes ont été autorisées au stade, joueurs et autorités inclus. L’archipel qui avait par exemple dû déclarer forfait pour les éliminatoires de la CAN 2013 est aujourd’hui en ébullition ! Sinon, il restera le déplacement en Égypte lors de la sixième journée pour transformer l’essai.





« On en a marre de passer pour des victimes ou pour des petits poucets. On a envie de participer à de grandes compétitions comme la CAN. On est déterminés à tout faire pour y arriver. On est bien partis, on a un maintenant un capital confiance », affirmait à RFI Amir Abdou en novembre 2019. « Je ressens beaucoup de fierté et nous sommes très concentrés pour cette rencontre. Nous sommes très motivés pour aller chercher cette qualification », nous confie le sélectionneur à la veille de l’évènement. « C'est huit ans de travail », dit-il simplement aujourd’hui.





Rejoindre les 5 premiers qualifiés





La nouvelle dimanche de la « libération » des internationaux jouant en France, un temps bloqués par la Ligue française de football pour éviter les risques de propagation du Covid-19, a soulagé et l’équipe et toute une population. Sur Twitter, la Fédération comorienne « remercie l’ensemble des acteurs (FFF, LFP, Ligue 1, Ligue 2, ligues nationales…) qui ont permis la libération des joueurs pour ces rencontres décisives de qualifications ».