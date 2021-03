Eliminatoires Can-2022 : Abdallah Sima en renfort

Avec les nombreux forfaits et absences à cause de la Covid-19, Aliou Cissé a revu sa liste pour pallier les imprévus.Le Sélectionneur des Lions a ainsi fait appel à l’attaquant du Slavia Prague, Abdallah Sima, pour les rencontres devant opposer les Lions au Congo et à l’Eswatini, les 26 et 30 mars prochains.Des rencontres comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Can-2022 prévue au Cameroun.Auteur de 15 buts cette saison, Abdallah Sima va honorer sa première sélection.