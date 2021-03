Eliminatoires Can-2022 : Edouard Mendy forfait à son tour contre le Congo et l’Eswatini

La liste des joueurs qui seront absents lors des prochaines sorties des Lions comptant pour les 5e et 6e journées éliminatoires de la Can-2022 s’allonge. Après Ismaïla Sarr, c’est au tour d’Edouard Mendy de déclarer forfait contre le Congo et l’Eswatini, matches prévus respectivement le 26 et le 30 mars, pour des raisons de santé.Le portier des Lions a une rage de dent. C’est son entraîneur qui a fait l’annonce ce dimanche, en marge de la qualification de Chelsea en demi-finales de la FA Cup. Edouard Mendy ne rejoindra pas sa sélection. Il doit subir une chirurgie dentaire dans les prochains jours», a annoncé Thomas Tuchel en conférence de presse.D’ailleurs, le portier sénégalais n’a pas pris part à la victoire des siens (2-0) ce dimanche en quarts de finale de la FA Cup contre Sheffield United.