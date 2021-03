Eliminatoires Can 2022 : Ismaïla Sarr forfait contre le Congo et l’Eswatini

L’attaquant des Lions de Watford, Ismaïla Sarr ne participera aux cinquièmes et sixièmes journées des éliminatoires de la Can 2021 respectivement contre le Congo (26 mars) à Brazzaville et contre l’Eswatini (30 mars) à Dakar.Il s’est blessé aux ischios jambiers, mercredi dernier, en Championship contre Rotherham et ne serait pas de retour sur les pelouses avant les sorties des Lions en éliminatoires.Ismaïla Sarr a d’ailleurs manqué la rencontre de son club, samedi, contre Birmingham.