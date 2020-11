Éliminatoires Can 2022 : Les Lions à 90 mn du Cameroun

Le rêve de participer à une nouvelle Can est déjà dans les esprits. Et l'espoir pour les Lions du Sénégal de décrocher leur ticket pour le Cameroun qui doit accueillir la compétition en 2022 est tout proche de se réaliser.C'est à Bissau que les poulains d'Aliou Cissé vont tenter de décrocher, ce soir, la qualification pour le compte de la quatrième journée de la poule I.Vainqueurs des Djurtus, par 2-0, mercredi dernier, Sadio Mané et ses partenaires vont tenter de rééditer cette performance et conforter leur statut de leader du groupe. En cas de victoire, ils totaliseront 12 points et seront assurés de terminer, au pire des cas, à la deuxième place de leur groupe.Les Lions qui sont proches de leur troisième qualification d'affilée sous la houlette de Cissé, veulent aussi maintenir leur invincibilité. Ils visent sont leur quatrième victoire consécutive.