Eliminatoires Can-2023 : L’objectif qu’Augustin Senghor a fixé aux Lions

Le Sénégal est logé dans la poule L des éliminatoires de la Can-2023 prévue en Côte d’Ivoire, en compagnie du Bénin, du Mozambique et du Rwanda. Un groupe relativement abordable, selon plusieurs observateurs. La Fédération sénégalaise de football (Fsf), pou sa part, mise sur une qualification avant l'heure des Lions.



"Je pense que le Sénégal devrait passer, s’il tient son rang. Nous devons surtout rester sur nos habitudes, qui veulent qu’on assure très tôt notre qualification. Et ce sera ça l’objectif, surtout si nous arrivons à nous sécuriser entre juin et septembre, lors des quatre premiers matchs. Ainsi, nous pourrons aller à la Coupe du monde au Qatar de manière décontractée et nous concentrer sur notre préparation", a fait savoir le président de la Fsf Augustin Senghor, dans les colonnes de "Record".



Pour le patron de l’instance dirigeante du football sénégalais, "vu notre standing, nous ne pouvons pas considérer que c’est un groupe difficile. Par contre, nous avons des adversaires qu’il faut respecter. Des pays de la zone médiane, quand on parle du football africain. Donc, ils se trouvent dans le ventre mou du classement Fifa pour la plupart".